Top Serrano quedó bien posicionado en el Provincial

Los tenimesistas de «Top Serrano” quedaron bien posicionados durante la presentación de la segunda fecha clasificatoria de la 10ª. edición de la Liga por equipos de la Federación Bonaerense de Tenis de Mesa que se disputó en Santa Clara del Mar.

Los balcarceños quedaron ubicados entre los tres mejores de cada categoría entre los 55 equipos de distintas ciudades bonaerenses que juegan al estilo «Copa Davis» con dos partidos de singles, uno de dobles y dos singles, donde un solo jugador puede ser doble singlista.

Los instructores, Fabián Bianchini y Nicolás Bianchini, del centro de entrenamiento «La cuna del quíntuple» trazaron un balance más que positivo de lo que fue la performance de los casi treinta balcarceños que viajaron.

1ª: Nicolás Bianchini, Joaquín Álvarez, Ignacio Bianchini, Enzo Simoiz y Luis Frutos terminaron segundos con 24 puntos, detrás de INATEM de Mar del Plata.

2ª: Alfonso Arislur, Juan Cruz Lencina, Bautista Faiella y Joel Miño finalizaron en el tercer lugar.

3ª: Felipe Costa, Fausto Gómez, Enzo Giménez, Gastón González y Julián Etchegaray igualaron en puntos el primer lugar con Top Gun de Bahía Blanca.

4ª: Lucía Berruet, Pedro Orieta, Fausto Bosatta, Joaquín Kuch y Cristóbal Barbieri, fueron segundos.

5ª: Bautista Dimarco, Alan Ibáñez, Lucas González e Ismael Funes; Agustín Odriozola, Pedro Rodríguez Curate, Valentín Ramos, Cristian M