Trabajos en la ciudad: cortes y mejoras en infraestructura pública

Continúan los trabajos programados en distintos sectores urbanos con el objetivo de optimizar la infraestructura y el entorno público. Las intervenciones incluyen tareas de repavimentación, mantenimiento de espacios verdes y demarcación vial, lo que genera interrupciones temporales en la circulación.

Actualmente, permanecen cerradas al tránsito las siguientes calles por labores de mejoramiento vial: Calle 13 entre 2 y 4;
calle 11 entre 10 y 12, y calle 27 entre 20 y 22

Además, se desarrollan actividades de poda y repintado de cruces peatonales en inmediaciones de plaza Libertad, afectando parcialmente las calles 15 y 16.

