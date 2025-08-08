Tramo final de las obras anunciadas por Cooperativa en «El Cruce»

La Cooperativa de Electricidad dio a conocer que se concretó una serie de obras e inversiones planificadas para la zona del Cruce de las rutas 226 y 55.

Se trata de la colocación de 2 nuevos reconectadores Tavrida de 15 kV que servirán para operar la red a distancia las 24 horas del día. Las inversiones redundan en una mejora sustancial en la prestación del servicio en los nuevos asentamientos de la zona, empresas vinculadas al agro e industrias.

Las mejoras en las instalaciones incluyeron, además, la puesta en funcionamiento de localizadores de fallas, seccionamientos para analizar demandas y posibles restricciones y la colocación de bancos de capacitores. En total, ya son cuatro los reconectadores colocados en toda la zona.

Meses atrás, autoridades de la Cooperativa de Electricidad encabezadas por su Presidente, Mario A. Sotelo, recibieron en la sede de la entidad a representantes de las firmas radicadas en el Parque Industrial “El Molino” y toda la zona de El Cruce. El propio Sotelo junto a los responsables de las áreas Técnica y de Redes, anunciaron una serie de mejoras e inversiones, las cuales ya se ejecutaron en un 85%.

“Nos pusimos un plazo de nueve meses para terminar los trabajos para la zona de El Cruce. Y lo vamos cumpliendo según los tiempos estimados. Asumimos el compromiso de mejorar los estándares de calidad para toda esa zona, y estamos cumpliendo”, enfatizó Sotelo.