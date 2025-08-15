Tres aprehendidos por caza furtiva

Personal de la Estación de Policía Comunal Balcarce, a cargo del Subcomisario Gastón Sánchez, aprehendió a tres personas en la intersección de Avenida René Favaloro y calle 62, en momentos en que circulaban con seis perros y transportaban una liebre muerta. El hecho constituye una infracción al artículo 24 de la Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de la Fauna Silvestre.

Dicha normativa establece que la caza de especies silvestres sin la debida autorización, así como la utilización de perros para su persecución, configura un delito penal, con penas que incluyen prisión de uno a doce meses y/o multas, además del secuestro de los elementos y animales empleados.

Por otro lado, el ingreso a campos o propiedades privadas sin autorización infringe el Código Contravencional de la Provincia de Buenos Aires (artículo 119 y concordantes), que contempla sanciones de multa, arresto y decomiso de elementos utilizados.

Intervino en el caso la Unidad Funcional de Instrucción Nº 11, especializada en Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente, a cargo del Dr. Rodolfo Moure. El fiscal avaló el procedimiento, dispuso el secuestro de la liebre y la notificación de la formación de causa a los imputados, quienes fueron trasladados a la Comisaría local. Tras cumplimentarse las actuaciones legales, recuperaron la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal.