Tres hombres detenidos en Balcarce tras allanamientos por robo

Personal policial realizó un allanamiento con resultado positivo que derivó en la detención de tres hombres vinculados a distintos hechos de robo ocurridos en la ciudad.

El procedimiento fue dispuesto por la UFI Descentralizada de Balcarce, a cargo del Dr. Rodolfo Moure, con intervención del Juzgado de Garantías N° 4, a cargo del Dr. Juan Francisco Tapia, y el Tribunal en lo Criminal N° 3, encabezado por el Dr. Juan M. Sueyro.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 10 al 200, donde fueron aprehendidos tres sujetos de 38, 31 y 20 años, sindicados como autores de dos robos recientes. En el lugar, la policía secuestró un cable bipolar subterráneo, un rotor martillo y una bicicleta playera que habría sido utilizada en uno de los hechos. También se hallaron restos de elementos quemados presumiblemente vinculados a los materiales sustraídos.

El primer hecho investigado ocurrió el 3 de noviembre, cuando un trabajador de una obra en remodelación denunció el robo de 300 metros de cables y caños de bronce tras el forzamiento de una reja del depósito. Parte del material fue recuperado tras inspecciones en recicladoras locales. El segundo episodio, denunciado el 7 de noviembre, afectó a un vecino al que le sustrajeron herramientas de su vehículo estacionado en calle 6 entre 23 y 25.

Durante la diligencia se constató que uno de los aprehendidos se encontraba bajo arresto domiciliario, beneficio que incumplía al hallarse fuera de su vivienda. Por disposición del tribunal interviniente, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Cumplidos los recaudos legales correspondientes, los otros dos implicados recuperaron su libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal. La investigación continúa para determinar la posible vinculación de los detenidos con otros hechos similares en la zona.