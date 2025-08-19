Tres personas hospitalizadas por violenta colisión

El siniestro vial ocurrió en la tarde de este martes en Av. Cereijo (31) y calle 30. Por motivos que son materia de investigación colisionaron violentamente un Dodge 1500 y un Volkswagen Polo. Según la mecánica del accidente, el Dodge lo hacía por calle 30 y el restante por la avenida cuando se produjo la colisión. Un mayor y dos menores debieron ser asistidos en el lugar por vecinos y luego trasladados al Hospital Felipe A. Fossati ya que presentaban golpes y contusiones.

Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal. Al lugar asistió una ambulancia del SAME.