Triple choque en el centro de la ciudad

Poco antes del mediodía de este viernes, se registró un triple impacto entre Un Ford Fiesta, una Ford Ranger y un Ford Focus. El siniestro vial ocurrió en calle 17 entre 16 y Av. Kelly y sólo se registraron daños materiales. El Focus sufrió un golpe en la parte trasera izquierda, la Ranger en la parte delantera al igual que el Fiesta.
Al lugar asistió personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal, quienes debieron interrumpir el tránsito hasta resolver la situación de los involucrados en el siniestro.