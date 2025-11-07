viernes 7, noviembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Triple choque en el centro de la ciudad

Poco antes del mediodía de este viernes, se registró un triple impacto entre Un Ford Fiesta, una Ford Ranger y un Ford Focus. El siniestro vial ocurrió en calle 17 entre 16 y Av. Kelly y sólo se registraron daños materiales. El Focus sufrió un golpe en la parte trasera izquierda, la Ranger en la parte delantera al igual que el Fiesta.

Al lugar asistió personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal, quienes debieron interrumpir el tránsito hasta resolver la situación de los involucrados en el siniestro.

0
5
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.