Turismo Pista Clase 2: un despiste dejó sin chances a Lantella en La Plata

Santiago Lantella llegó al autódromo de La Plata con posibilidades matemáticas de retener el título 2025 de la Clase 2 del Turismo Pista. El piloto de Balcarce clasificó en el cuarto lugar y luego terminó segundo en la primera serie, ganada por el poleman Valentino Spinella.

Para la final, y debido a la diferencia de puntos con sus rivales directos, Lantella necesitaba una combinación de resultados que le permitiera mantenerse en la lucha por la corona. Partió desde la quinta posición, perdió dos lugares en la largada y los recuperó en las primeras vueltas. En la vuelta 7 avanzó hasta el tercer puesto, con Nicolás Herrera muy cerca en el clasificador.

En la vuelta 11, un despiste en el curvón lo dejó sin posibilidades. Aunque regresó a la pista, quedó relegado y terminó en el puesto 18.

La final fue ganada por Valentino Spinella, piloto de Olavarría. Con el séptimo puesto, Nicolás Herrera se consagró campeón. Joaquín Melo, de Tandil, finalizó décimo y quedó cerca del título. Lantella cerró la temporada en el quinto lugar del certamen 2025.