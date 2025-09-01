Pesca: Agustín Salvio se consagró campeón en individual y por equipos

La última fecha del Campeonato Anual de Pesca del Pejerrey se disputó el sábado, debido a los pronósticos de fuertes vientos para el domingo.

El gran protagonista de la fecha fue Gustavo Salvio, que marcó la diferencia cerrando bolsa a las 12:10 hs y se quedó con la victoria. Muy cerca lo siguió su sobrino Agustín Salvio, quien con 14 piezas no solo logró el segundo puesto, sino que además se consagró como el nuevo Campeón 2025. El tercer lugar quedó en manos de Sasha Salinas, que con 13 piezas se aseguró un lugar en el podio.

Detrás de ellos, la pelea fue ajustada:

4º puesto: Marcelo Morteo con 12 piezas y 3925 gr

5º: Pedro Romero con 11 piezas y 3250 gr

6º: Juan Laforgia con 10 piezas y 3135 gr

7º: Maximiliano Petrucelli con 10 piezas y 3095 gr

8º: Alejo Albornoz con 10 piezas y 2660 gr

9º: Jorge García con 9 piezas y 2655 gr

10º: Lucas Palomino con 9 piezas y 2560 gr.

Además, la pieza mayor fue para Juan Laforgia, con un pejerrey de 620 gr.

Clasificación por Tercetos en la última fecha

Los equipos también dieron batalla en esta última jornada.

Los Biguá se quedaron con la fecha sumando 1470 pts, seguidos por DELNORTEAM con 1440 pts y Solo Pesca con 1415 pts.

La tabla final de la jornada se completó de la siguiente manera:

4º Armería Tuzar – 1400 pts

5º Locos x la Pesca B – 1345 pts

6º Hindi Mar Team – 1340 pts

7º Marclav – 1305 pts

8º Rayuela – 1305 pts

9º Agencia La Suerte – 1295 pts

10º Andrea Bianchini Comisionista – 1000 pts

11º Balcarce Carnes – 1000 pts

12º Martech – 920 pts

13º Carnicería La 39 – 845 pts

14º Zinguería Lo de Willy – 815 pts

15º Veterinaria Libertad – 785 pts

16º Los de la 226 – 705 pts

17º FJG Service – 535 pts

18º Fibras Ziella – 470 pts

19º Cabaña Los Aromos / Barmndrink – 450 pts

20º Internet Activa – 440 pts

21º Carpintería La Cerradita – 405 pts

22º Minimercado Chelo – 395 pts

23º Fundición La Estrella Team – 315 pts

25º Fábrica Blanco Ladrillos – 50 pts

Resultados Finales del Campeonato 2025

Tras una temporada apasionante, el nuevo Campeón Anual es Agustín Salvio, quien logró imponerse por apenas 90 puntos sobre Jorge García, que se quedó con el título de Subcampeón. El tercer lugar fue para Matías García, que luchó hasta la última fecha.

En tercetos, la gloria fue para DELNORTEAM (Vicente Salvio – Damián Migliavacca – Agustín Salvio), que con 10.420 pts se coronó Campeón 2025. Muy cerca quedó el Hindi Mar Team, subcampeón con 10.380 pts, y en tercer lugar Andrea Bianchini Comisionista con 9.250 pts.

Copas Especiales 2025

Copa de Oro: Maximiliano Salvio – 1125 pts

Copa de Plata: Fabián Paz – 1080 pts

Senior: Jorge García – 4090 pts

Campeonato de Campeones: Jorge García – 4090 pts