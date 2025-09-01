Pesca: Agustín Salvio se consagró campeón en individual y por equipos

La última fecha del Campeonato Anual de Pesca del Pejerrey se disputó el sábado, debido a los pronósticos de fuertes vientos para el domingo.
El gran protagonista de la fecha fue Gustavo Salvio, que marcó la diferencia cerrando bolsa a las 12:10 hs y se quedó con la victoria. Muy cerca lo siguió su sobrino Agustín Salvio, quien con 14 piezas no solo logró el segundo puesto, sino que además se consagró como el nuevo Campeón 2025. El tercer lugar quedó en manos de Sasha Salinas, que con 13 piezas se aseguró un lugar en el podio.
Detrás de ellos, la pelea fue ajustada:
4º puesto: Marcelo Morteo con 12 piezas y 3925 gr
5º: Pedro Romero con 11 piezas y 3250 gr
6º: Juan Laforgia con 10 piezas y 3135 gr
7º: Maximiliano Petrucelli con 10 piezas y 3095 gr
8º: Alejo Albornoz con 10 piezas y 2660 gr
9º: Jorge García con 9 piezas y 2655 gr
10º: Lucas Palomino con 9 piezas y 2560 gr.
Además, la pieza mayor fue para Juan Laforgia, con un pejerrey de 620 gr.
Clasificación por Tercetos en la última fecha
Los equipos también dieron batalla en esta última jornada.
Los Biguá se quedaron con la fecha sumando 1470 pts, seguidos por DELNORTEAM con 1440 pts y Solo Pesca con 1415 pts.
La tabla final de la jornada se completó de la siguiente manera:
4º Armería Tuzar – 1400 pts
5º Locos x la Pesca B – 1345 pts
6º Hindi Mar Team – 1340 pts
7º Marclav – 1305 pts
8º Rayuela – 1305 pts
9º Agencia La Suerte – 1295 pts
10º Andrea Bianchini Comisionista – 1000 pts
11º Balcarce Carnes – 1000 pts
12º Martech – 920 pts
13º Carnicería La 39 – 845 pts
14º Zinguería Lo de Willy – 815 pts
15º Veterinaria Libertad – 785 pts
16º Los de la 226 – 705 pts
17º FJG Service – 535 pts
18º Fibras Ziella – 470 pts
19º Cabaña Los Aromos / Barmndrink – 450 pts
20º Internet Activa – 440 pts
21º Carpintería La Cerradita – 405 pts
22º Minimercado Chelo – 395 pts
23º Fundición La Estrella Team – 315 pts
25º Fábrica Blanco Ladrillos – 50 pts
Resultados Finales del Campeonato 2025
Tras una temporada apasionante, el nuevo Campeón Anual es Agustín Salvio, quien logró imponerse por apenas 90 puntos sobre Jorge García, que se quedó con el título de Subcampeón. El tercer lugar fue para Matías García, que luchó hasta la última fecha.
En tercetos, la gloria fue para DELNORTEAM (Vicente Salvio – Damián Migliavacca – Agustín Salvio), que con 10.420 pts se coronó Campeón 2025. Muy cerca quedó el Hindi Mar Team, subcampeón con 10.380 pts, y en tercer lugar Andrea Bianchini Comisionista con 9.250 pts.
Copas Especiales 2025
Copa de Oro: Maximiliano Salvio – 1125 pts
Copa de Plata: Fabián Paz – 1080 pts
Senior: Jorge García – 4090 pts
Campeonato de Campeones: Jorge García – 4090 pts