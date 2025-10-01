Última prórroga del año para solicitar reducción de tasas municipales

La Agencia de Recaudación Balcarce, a través de la Dirección de Recursos, informa que se ha extendido por última vez en el año, hasta el 31 de octubre, el plazo para tramitar el subsidio de reducción de Tasas por Servicios Urbanos Municipales y Alumbrado Público, destinado a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y vecinos con escasos recursos.

Se trata de la última instancia del 2025 para realizar este trámite. Por ello, se recuerda que: Quienes ya poseen el beneficio deberán renovarlo obligatoriamente. Aquellos que no realicen el trámite perderán automáticamente el subsidio.

Los interesados deben acercarse personalmente al primer piso del edificio anexo del Palacio Municipal, en el horario de 7:30 a 12:30, con la documentación correspondiente.

La información sobre los requisitos y formularios necesarios está disponible en el sitio web oficial: www.arbal.gob.ar/subsidios_servicios.