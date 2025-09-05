Un afiliado al IOMA víctima del «cuento del tío»: le sustrajeron 600.000 pesos de la cuenta bancaria

En las últimas horas, un afiliado a la obra social IOMA fue víctima de una estafa virtual conocida como el «cuento del tío». Según informó Radio 100.9, la persona recibió un mensaje a través de WhatsApp con un enlace para supuestamente activar una nueva credencial digital.

Al ingresar al link, los estafadores lograron acceder a su cuenta bancaria y le sustrajeron aproximadamente 600.000 pesos.

Si bien este tipo de hechos ya se había registrado en otras delegaciones de la región, en esta ocasión el caso corresponde a un afiliado de la ciudad de Balcarce.

Desde la delegación local de IOMA, ubicada en calle 16, se solicitó a la comunidad no ingresar a ningún enlace recibido por medios digitales, ya que todos los trámites deben realizarse de forma presencial en la sede oficial del organismo.