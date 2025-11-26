Un auto sin ocupantes terminó sobre la vereda de una vivienda

En la mañana de este miércoles un auto sin ocupantes terminó su recorrido en calles 38 y 27. Según pudo saber Radio 100.9, un Renault Clio sin ocupantes se desplazó lentamente por calle 27 hasta terminar en la vereda de una vivienda.

Se presume que el propietario lo habría dejado sin cambio y por eso el movimiento del rodado. Los ocupantes serían oriundos de Miramar y se encontraban en el cerro.

