miércoles 26, noviembre, 2025

Un auto sin ocupantes terminó sobre la vereda de una vivienda

En la mañana de este miércoles un auto sin ocupantes terminó su recorrido en calles 38 y 27. Según pudo saber Radio 100.9, un Renault Clio sin ocupantes se desplazó lentamente por calle 27 hasta terminar en la vereda de una vivienda.
Se presume que el propietario lo habría dejado sin cambio y por eso el movimiento del rodado. Los ocupantes serían oriundos de Miramar y se encontraban en el cerro.

0
62
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.