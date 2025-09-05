Un equipo de Futsal al interregional Bonaerense

Un equipo de la categoría Sub-16 Escolar Abierta, perteneciente a la Escuela Secundaria N° 3 “Carmelo Sánchez” ganó la etapa regional de los Juegos Bonaerenses y ahora deberá disputar una nueva final para saber si alcanza las finales que se desarrollarán en Mar del Plata.

En el Polideportivo “Juan Domingo Perón” de Coronel Vidal superaron por 7 a 1 a Lobería. En semifinal le ganaron a 5 a 4 a General Pueyrredón y en la final superaron a Mar Chiquita por 3 a 2.

Integrantes del equipo: Mateo Gioffre, Ramiro Torres, Santiago González, Joaquín Sayago, Lorenzo Manestar, Lautaro Rodríguez Carrozzi, Alexis Iturria, Francesco Díaz Trivigno y Benjamín Gastaldi.

Hay que destacar que desde el año pasado la organización ha decidido que en los deportes por equipo se juegue una instancia más, o sea la interregional. En este caso, los balcarceños se enfrentarán con los ganadores de la Región XV que integran ciudades como Tres Arroyos, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles y Benito Juárez, entre otras.