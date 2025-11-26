miércoles 26, noviembre, 2025

Un herido en choque entre motos

Un motociclista resultó herido en un choque ocurrido en la tarde de este miércoles en la intersección de Avenida Kelly y calle 25.

Según indicaron fuentes consultadas, por motivos que no fueron establecidos una moto Mondial de 110 cc que cruzaba la avenida colisionó con una Gilera Voge de 300 cc que circulaba por Kelly.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la Mondial sufrió golpes y fue asistido en el lugar por una ambulancia del SAME. En el sitio trabajó personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.

