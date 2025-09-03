10.3 C
Balcarce
miércoles 3, septiembre, 2025
Un hombre con problemas psiquiátricos fue aprehendido: se escapó del HIGA de Mar del Plata

En la mañana del miércoles, un hombre fue aprehendido luego de protagonizar un incidente en una farmacia ubicada en la intersección de las calles 15 y 8. Según informaron fuentes oficiales, el sujeto solicitó un medicamento, pero ante la negativa de la vendedora por no presentar la receta correspondiente, comenzó a manifestarse de manera violenta.

Ante esta situación, fue convocado personal policial, que logró controlar el episodio. A través del sistema informático de la fuerza, se constató que la persona se había fugado del pabellón de psiquiatría del Hospital Interzonal General de Agudos «Dr. Oscar E. Alende», de Mar del Plata.

Tras su identificación, el hombre fue trasladado al Hospital Municipal para un control médico preliminar y posteriormente derivado nuevamente a la ciudad de Mar del Plata.

