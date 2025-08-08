Un hombre y una mujer aprehendidos por venta de droga

En horas de la noche del día jueves, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Balcarce llevó a cabo un allanamiento en un domicilio ubicado en las inmediaciones de Avenida Suipacha (32) y calle 25, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de clorhidrato de cocaína, tanto en trozos compactos como fraccionada en dosis listas para su comercialización. Además, se incautaron sustancias de corte, recortes de nylon, anotaciones y otros elementos vinculados a la causa.

La investigación se inició en el mes de junio del corriente año, a partir de una denuncia anónima ingresada a través del sistema online de denuncias ciudadanas. El denunciante señalaba que en el domicilio mencionado se estaría llevando a cabo la venta de estupefacientes.

A partir de esta información, el personal de la Subdelegación comenzó con las tareas investigativas correspondientes, las cuales permitieron determinar que la actividad ilícita era presuntamente desarrollada por una pareja que ya había sido detenida el año anterior en el marco de otra causa por narcomenudeo.

La investigación está a cargo de la Dra. Laura Molina, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Descentralizada de la ciudad de Balcarce, perteneciente a la UFI local a cargo del Dr. Rodolfo Moure. Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el Juzgado de Garantías N° 1.

Como resultado del operativo, se procedió a la aprehensión de dos personas: un hombre de 59 años y una mujer de 51, quienes serán trasladados a la ciudad de Mar del Plata para prestar declaración conforme al artículo 308 del Código Procesal Penal.