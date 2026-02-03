Un nuevo foco se activó en la parte alta del predio de Fundación

Un incendio forestal se desató este lunes en la parte alta de sierra La Barrosa, dentro del predio perteneciente a la Fundación Fangio, donde operan intensamente cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios para contener el avance de las llamas y evitar mayores daños ambientales.

El foco ígneo, de aproximadamente 70 por 60 metros, se inició con llamas que superaban el metro de altura. Según se informó, el fuego se originó a partir de las altas temperaturas registradas durante la jornada y las ráfagas de viento, factores que favorecieron su rápida propagación en la zona serrana.

El operativo es encabezado por el jefe del cuerpo activo, Federico Mancini, quien se encuentra a cargo de la coordinación en el lugar junto a unos 15 bomberos que trabajan sin pausa para impedir que el incendio descienda hacia sectores más bajos.

Desde alrededor de las 17 horas, el personal debió ascender hasta la parte más elevada de la sierra con líneas de ataque para combatir directamente las llamas. Durante la labor, se produjo la rotura de un elemento de vital importancia para el funcionamiento del operativo: una bomba de aluminio de alto valor, utilizada para aliviar el trabajo de los motores y permitir el ascenso de agua con la presión necesaria.

Ante esta situación, fue necesario solicitar otra unidad para reemplazar a la que sufrió el desperfecto y continuar con las tareas de extinción. Los trabajos continúan y se mantiene la vigilancia permanente en el sector para evitar nuevos focos o rebrotes del fuego.