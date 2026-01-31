Una adolescente de 16 años fue violada en una playa de Miramar

Una menor de 16 años sufrió abuso sexual en una playa de Miramar en horas de la madrugada, cuando un hombre armado con una navaja la amenazó junto a otro adolescente que la acompañaba en esos momentos.

El autor del hecho los ató y procedió a violar a la chica, que según fuentes judiciales es turista, se encontraba en plan de vacaciones con su familia y esa noche había salido a bailar a un local de la costa de la vecina ciudad.

Por el momento no hay datos concretos que permitan identificar al autor del hecho y tanto la policía como la justicia están abocados a revisar cámaras de seguridad y testimonios recabados en la causa judicial que se puso en marcha, a cargo del fiscal Rodolfo Moure.

Ocurrió en la madrugada de este jueves en un sector de playa al pie de la intersección de Avenida Costanera y 33. Por allí habían descendido los adolescentes y se habían sentado sobre la arena.

Los sorprendió este individuo que se aproximó y los amenazó con un arma blanca, tipo navaja. No se resistieron porque creyeron que los iba a robar. Pero fue más allá: ató al muchacho y abusó de la chica.

Cuando se pudo liberar de las ataduras el muchacho pidió ayuda. A ambos les robó los teléfonos celulares que luego arrojó en otro sector de la playa, donde policías lograron recuperarlos y secuestrarlos, en busca de evidencia.

La menor fue derivada a atención médica y contención psicológica mientras la causa judicial avanza. El control a cargo de médicos forenses también buscó alguna evidencia en el cuerpo de la víctima que pueda resultar de valor en un eventual cotejo genético en caso de que se pueda capturar al autor o sospechoso.