10.3 C
Balcarce
viernes 8, agosto, 2025
Una camioneta atravesó un paredón y terminó en los juegos de la plaza

Este viernes por la mañana se produjo un siniestro vial en avenida René Favaloro, entre calles 18 y 20. Por razones que se intentan establecer, colisionaron una camioneta Ford Ranger y un Chevrolet Corsa.

Según indicó el conductor de la camioneta, el vehículo presentó una falla en la dirección, lo que provocó que embistiera al Chevrolet, que se encontraba estacionado. Como consecuencia del impacto, la camioneta atravesó un paredón de aproximadamente 40 centímetros y finalizó su recorrido en los juegos de una plaza ubicada frente a la Estación de Policía Comunal. Afortunadamente no había niños en el lugar.

Una mujer, que viajaba como ocupante del Chevrolet Corsa, fue trasladada al Hospital Felipe A. Fossati con golpes.

En el lugar intervinieron agentes de Tránsito y personal de la Estación de Policía Comunal.

