Una familia perdió su vivienda en un incendio y pide ayuda para empezar de nuevo

Un incendio se registró este martes en la vivienda rural de Patricio Boni, ubicada a 4 kilómetros del cruce de la Ruta 55 camino a Coronel Vidal, destruyó por completo la casa en la que vivía junto a su esposa y su hijo.

El hecho ocurrió mientras la familia no se encontraba en el lugar. Boni estaba trabajando, su esposa también y su hijo de 8 años se encontraba en la escuela. Fue el hijo mayor de su pareja quien dio aviso del fuego. Al llegar, Boni constató que no quedaba nada en pie.

“Se perdió el hogar, se perdió la historia”, expresó en diálogo radial, agradeciendo el trabajo de los Bomberos Voluntarios y de las fuerzas de apoyo rural y vial que intervinieron.

La situación actual

La familia se encuentra provisoriamente alojada en casas de familiares, mientras busca una vivienda en alquiler o en carácter de préstamo. “Lo que necesitamos de manera urgente es una casa, ya sea para alquilar a un valor accesible o en préstamo, hasta decidir si reconstruimos o comenzamos de cero en otro lugar”, señaló Boni.

La ayuda de la comunidad

Vecinos, familiares, amigos y el Club Racing de Balcarce, institución a la que la familia está vinculada, comenzaron una campaña solidaria. Lo más necesario en este momento es ropa y, fundamentalmente, una vivienda para poder establecerse nuevamente.

Los talles de la familia son los siguientes:

Juan (hijo, 8 años): calzado 35, remera 16, pantalón 16.

Nati: calzado 37, pantalón 42.

Patricio: calzado 43, talle 44.

La ropa y mercadería pueden acercarse a la dirección Del Valle 466 (entre calles 12 y 14), mientras que los muebles se reciben en calle 28 N°935 (entre 27 y 29).

Quienes deseen comunicarse directamente con Patricio pueden hacerlo al número 2266-676702.