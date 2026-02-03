Una mujer fue aprehendida por agredir a otra: hubo amenaza de muerte

Un procedimiento llevado adelante por personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, culminó con la aprehensión de una mujer de 34 años acusada de los delitos de desobediencia y lesiones leves.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en calle 3, entre San Lorenzo y Chacabuco, luego de que el Centro Operativo de Monitoreo recibiera una alerta a partir de la activación de un botón antipánico por parte de una mujer de 35 años. Ante esta situación, efectivos policiales se dirigieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los uniformados constataron que la denunciada habría agredido físicamente a la víctima, provocándole una lesión en uno de los dedos de la mano derecha. Asimismo, durante el episodio se registraron daños en una silla del domicilio y la presunta autora habría proferido amenazas de muerte.

Del relevamiento de antecedentes surgió que entre ambas partes existía una medida judicial vigente de restricción de acercamiento, dispuesta por el Juzgado de Paz Letrado local en el marco de un expediente tramitado durante el año 2024, circunstancia que configuró el delito de desobediencia.

En el momento de la aprehensión, y tras realizar el cacheo preventivo correspondiente, el personal policial halló entre las prendas de la mujer una bolsa de nylon que contenía una sustancia pulverulenta de color blanco. Por tal motivo se dio intervención a personal especializado de la DDA, quienes realizaron el test de campo, arrojando resultado negativo para estupefacientes.

La víctima manifestó su voluntad de instar la acción penal. Puesta en conocimiento la UFIJE de Flagrancia, el fiscal interviniente avaló el procedimiento policial y dispuso que la aprehendida fuera trasladada a la Unidad Penal N.º 50, cumplimentándose los recaudos legales de rigor.