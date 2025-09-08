Una mujer herida en accidente

En la mañana de este lunes se registró un accidente de tránsito en la intersección de Av. Pueyrredón (39) y 26 bis donde se vieron involucrados un vehículo y una moto.

Se trata de un Corolla Cross y una moto de alta cilindrada en la cual se desplazaba una mujer. A raíz del impacto, la conductora de la moto debió ser hospitalizada.

Intervino personal de Tránsito y de la Estación de Policía Comunal.

