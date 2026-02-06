Una mujer llegó a la casa de su hermano y se encontró con un delincuente adentro

En las últimas horas, personal policial aprehendió a un hombre acusado de intentar cometer un robo en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles 47 y 16.

El procedimiento se inició a partir de un llamado telefónico recibido en la guardia policial, en el que una mujer alertó que al llegar a la casa de su hermano observó a un masculino en el interior del inmueble. Al advertir la situación, comenzó a gritarle para que se retirara, momento en el cual el sujeto huyó por una ventana lateral luego de forzar la cerradura.

Tras escapar del domicilio, el individuo saltó un muro lateral e intentó darse a la fuga. Inmediatamente, efectivos policiales iniciaron un operativo cerrojo en la zona, logrando dar con el sospechoso a escasos metros del lugar.

Intervino en la causa el magistrado interviniente, Dr. Belingeri, de la Fiscalía de Delitos en Flagrancia, quien dispuso la formación de causa por el delito de tentativa de robo agravado por escalamiento y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.