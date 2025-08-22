Validación de identidad: un servicio clave en el punto digital de Balcarce

En el Centro Cultural Salamone funciona uno de los espacios tecnológicos más importantes de Balcarce: el Punto Digital. Este centro, pensado para acercar las herramientas digitales a la ciudadanía, ofrece una función esencial para quienes necesitan acceder a servicios estatales en línea: la validación presencial de identidad.

Este trámite resulta crucial para aquellas personas que no pueden completar el proceso a través de la aplicación Mi Argentina, y desean habilitar su perfil digital para realizar gestiones oficiales. Además, el procedimiento actúa como una barrera adicional contra posibles fraudes y usos indebidos de información personal.

El proceso es sencillo, pero debe realizarse de manera presencial. Los pasos son los siguientes:

Dirigirse al Centro Cultural Salamone, ubicado en la intersección de Av. Eva Perón y calle 118.

Presentar el Documento Nacional de Identidad en su formato actualizado.

Completar la gestión de forma individual, ya que no está habilitada la posibilidad de delegarla ni efectuarla de manera remota.

¿Qué beneficios ofrece?

Acceso garantizado a plataformas oficiales, incluyendo Mi Argentina y otros portales del Estado.

Mayor seguridad en el manejo de datos personales, gracias a un sistema de verificación confiable.

Optimización de trámites, permitiendo que muchas gestiones posteriores se agilicen una vez cumplido este paso.

El Punto Digital abre sus puertas los lunes, miércoles y viernes, entre las 10 y las 12 horas. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 2266-631384.