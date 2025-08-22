10.3 C
Validación de identidad: un servicio clave en el punto digital de Balcarce

En el Centro Cultural Salamone funciona uno de los espacios tecnológicos más importantes de Balcarce: el Punto Digital. Este centro, pensado para acercar las herramientas digitales a la ciudadanía, ofrece una función esencial para quienes necesitan acceder a servicios estatales en línea: la validación presencial de identidad.

Este trámite resulta crucial para aquellas personas que no pueden completar el proceso a través de la aplicación Mi Argentina, y desean habilitar su perfil digital para realizar gestiones oficiales. Además, el procedimiento actúa como una barrera adicional contra posibles fraudes y usos indebidos de información personal.

El proceso es sencillo, pero debe realizarse de manera presencial. Los pasos son los siguientes:

  • Dirigirse al Centro Cultural Salamone, ubicado en la intersección de Av. Eva Perón y calle 118.
  • Presentar el Documento Nacional de Identidad en su formato actualizado.
  • Completar la gestión de forma individual, ya que no está habilitada la posibilidad de delegarla ni efectuarla de manera remota.

¿Qué beneficios ofrece?

  • Acceso garantizado a plataformas oficiales, incluyendo Mi Argentina y otros portales del Estado.
  • Mayor seguridad en el manejo de datos personales, gracias a un sistema de verificación confiable.
  • Optimización de trámites, permitiendo que muchas gestiones posteriores se agilicen una vez cumplido este paso.

El Punto Digital abre sus puertas los lunes, miércoles y viernes, entre las 10 y las 12 horas. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse al teléfono 2266-631384.

