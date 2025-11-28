«Valkyrias» cayó en semifinales de la Liga Mar y Sierras de Básquet

El equipo femenino de básquet del Club Ferroviarios culminó su participación en la Liga Mar y Sierras en su primera temporada jugando en Mar del Plata.

En la instancia semifinal cayó frente a Kinder de Mar del Plata por 51 a 24 en un partido que venía siendo parejo en los dos primeros cuartos pero en los dos finales las balcarceñas evidenciaron un poco de cansancio teniendo en cuenta que viajaron con un plantel corto.

El entrenador, Jonathan López, manifestó que “las de la Estación hicieron un buen torneo en su debut, yendo de menor a mayor y jugando prácticamente todos los fines de semana con un plantel corto”.

Y agregó que “ganando algunos partidos pero más que nada experiencia en la Liga, representando al club Ferroviarios y a la ciudad de Balcarce como el único equipo en la categoría Primera. El balance es más que positivo de cara a un 2026 donde se buscará mejorar lo conseguido este año y sumar jugadoras para fortalecer al plantel”.