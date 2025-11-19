Vecinos y Policía impidieron el robo en un comercio

La Estación de Policía Comunal de Balcarce intervino este miércoles alrededor de las 3 de la madrugada en un hecho ocurrido en la zona de avenida Eva Perón y calle 106, donde la acción conjunta entre vecinos y personal policial impidió que se concretara un robo en un local comercial.

El episodio se inició cuando un residente alertó al Centro Operativo de Monitoreo tras observar que un hombre ingresaba de manera irregular a un inmueble lindero. Al arribar al lugar, los efectivos reunieron la descripción del sospechoso y lo interceptaron pocos minutos después, cuando salía de una obra en construcción con una mochila que contenía dinero en efectivo —17.250 pesos en billetes de distintas denominaciones— y herramientas.

Con autorización del propietario del comercio afectado, el personal policial ingresó al patio del local y encontró carne vacuna congelada y más dinero ocultos entre pastizales y dentro de bolsas. Todos los elementos fueron secuestrados en presencia de testigos. Las averiguaciones posteriores establecieron que el hombre había forzado una ventana trasera con intención de sustraer mercadería y dinero, aunque la intervención temprana evitó que el hecho se concretara.

El detenido, un hombre de 54 años, fue imputado por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa. Por disposición de la UFIJE de Flagrancia, y tras cumplimentarse los recaudos legales, fue trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.