Vendrían miembros de la ACTC a Balcarce el 18 de octubre

El sábado 18 de octubre podrían llegar a Balcarce integrantes de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) con el objetivo de observar el avance de las obras en el Autódromo Juan Manuel Fangio, las cuales se encuentran en su tramo final.

También trascendió que podría arribar una camioneta de la categoría TC Pick Up para realizar pruebas en el circuito y colaborar con las tareas finales de acondicionamiento del trazado.

En su momento, el intendente Esteban Reino había adelantado que en el mes de septiembre llegaría una unidad para definir cuestiones vinculadas a la dirección de los pianos de cada curva. Sin embargo, desde el Ejecutivo señalaron que las condiciones climáticas provocaron demoras en el cronograma, lo que generó un nuevo escenario para este mes.