Vicky Cano presentará en Balcarce la obra infantil Invasión Mágica

La artista balcarceña Victoria “Vicky” Cano regresará a su ciudad el próximo sábado 6 de septiembre para presentar en el Teatro Municipal la obra Invasión mágica, un espectáculo infantil producido por la compañía Magia Producciones, integrada por Cano junto a Juliana Olarticochea, Barbie Di Marco y Anahí Ramos. La función se realizará a las 17 horas y será la única programada en esta primera visita.

Cano viene de completar dos temporadas en Punta del Este, donde trabajó en un hotel con shows temáticos durante seis meses al año. Tras esa experiencia, que combinó estadías en Uruguay y en Argentina, se instaló en Mar del Plata, ciudad en la que actualmente desarrolla su carrera artística y productora.

En diálogo con Radio Puntonueve, la artista destacó que el trabajo en el exterior le permitió sumar experiencia y ritmo escénico: “Teníamos funciones todos los días, con solo un día libre a la semana. Fue un entrenamiento artístico y personal muy valioso”.

Sobre Invasión mágica, explicó que se trata de una comedia musical dirigida a todo público, con canciones, vestuarios coloridos y una puesta pensada para atraer tanto a niños como a adultos. La trama narra la llegada de tres seres de otro planeta que responden al deseo de una niña para que los humanos aprendan a cuidar el planeta y su salud.

La productora Magia Producciones se formó hace dos años en Mar del Plata y trabaja principalmente con espectáculos infantiles, un género que, según Cano, mantiene buena respuesta de público en vacaciones y durante el año: “Los niños disfrutan y los adultos también se sienten parte de la historia”.

La presentación en Balcarce tendrá lugar el sábado 6 de septiembre a las 17 horas en el Teatro Municipal, en vísperas de las elecciones.