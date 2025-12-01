Violenta colisión en Pueyrredón y Centenario: una mujer herida

Poco después de las 23.10 de este domingo se registró una violenta colisión en la intersección de Avenida Centenario y Avenida Pueyrredón (39). Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol impactó contra la parte trasera de un Renault Clío, provocando que este último quedara en sentido contrario al de circulación.

Si bien no llovía al momento del choque, el pavimento se encontraba completamente mojado. Según pudo saber Radio 100.9, una mujer que viajaba en el Gol debió ser asistida por una ambulancia del SAME debido a un traumatismo en una muñeca, mientras que el resto de los involucrados resultaron ilesos.

En el lugar intervino personal de la Estación de Policía Comunal.