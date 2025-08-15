Violentaron puerta de utilitario y se llevaron cañas de pescar por un valor de 1.000.000 de pesos

El hecho ocurrió este jueves entre las 18:30 y las 21:30 horas en calle 15 entre 12 y 14. Según relató la víctima a Radio 100.9, identificada como Daniel García, autores hasta el momento no identificados violentaron la puerta trasera de una Renault Kangoo y se apoderaron de tres cañas de pescar, dos de tres tramos y otra telescópica, las cuales suman aproximadamente 1.000.000 de pesos.

El damnificado pide a la comunidad que ante cualquier novedad se comuniquen a los teléfonos 2266-635802 y 2266-635246.

La marca de las cañas son Silstar (trial) y Colony Tandil -. Fue radicada la correspondiente denuncia en la Estación de Policía Comunal. Vale destacar que García utiliza las cañas para participar de los Torneo Bonaerenses.

