Violento accidente en Ruta 2 involucró a balcarceño

Un grave accidente registrado sobre la Ruta 2, en el kilómetro 86 en jurisdicción del distrito de Brandsen y en sentido a la Costa Atlántica, dejó como saldo dos personas mayores con politraumatismos, quienes debieron ser trasladadas de urgencia a un centro de salud.

Según confirmaron fuentes policiales, un Toyota Corolla (AA145KY), conducido por Juan Melucci, de 66 años y oriundo de Balcarce, impactó por motivos que aún se investigan contra una Honda CR-V (HHI534), la cual realizaba una maniobra de retome al momento del choque.

En la Honda viajaban Raúl González de 90 años quién sufrió politraumatismos y un corte profundo en la cabeza. Ana Beninati de 86 años sufrió múltiples traumatismos.

Ambos se encontraban conscientes cuando fueron asistidos. En tanto, Melucci y su acompañante, María Sandra Pastorino (62), resultaron ilesos.