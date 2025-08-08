Viviana Erreguerena presentó un pedido de informes al PAMI por demoras en la entrega de pañales

La concejal de Unión por la Patria, Viviana Erreguerena, presentó un proyecto de Comunicación dirigido a la agencia local del PAMI con el objetivo de obtener información sobre la situación actual de la entrega de pañales descartables a afiliados en Balcarce.

El planteo surge a partir de múltiples reclamos de personas afiliadas y sus familias que, desde junio, no han recibido los insumos o lo han hecho de manera irregular. Según explicó la concejal para Radio Puntonueve, desde el 1 de junio cambió la modalidad de provisión: anteriormente, los médicos de cabecera realizaban una orden electrónica que habilitaba el retiro en farmacias; ahora, los productos deben ser entregados por correo en el domicilio del afiliado.

“Esta modificación generó consultas y dificultades, porque muchas entregas no se concretaron y eso obligó a que las familias debieran comprar los pañales por su cuenta”, señaló Erreguerena, quien estimó que en Balcarce hay alrededor de 400 afiliados que acceden a esta prestación.

La situación también afectó a geriátricos municipales, que en algunos casos no recibieron los insumos durante julio. Además, según testimonios recabados por el bloque, hubo una disminución en la calidad de los productos entregados. “Nos informaron que los nuevos pañales requieren un recambio más frecuente, lo que incrementa la necesidad y el gasto”, indicó.

Otro de los puntos señalados es que algunas personas fueron derivadas al depósito regional de PAMI en Mar del Plata para retirar los pañales, lo que implica mayores complicaciones para las familias.

El proyecto presentado solicita que el PAMI informe cuántos afiliados recibieron los productos en los últimos dos meses, cuál es la calidad de los insumos entregados y qué medidas se están tomando para garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema.

“Este es un tema que impacta directamente en la atención y cuidado de personas mayores. La prestación funcionaba con normalidad hasta ahora, y los cambios introducidos generaron un retroceso que necesita ser revisado”, concluyó la concejal.