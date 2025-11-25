Volcó un micro de turismo en la Autovía 2: dos muertos y decenas de heridos

Un grave accidente ocurrido esta mañana, cerca de las 8, conmocionó a quienes transitaban la Autovía 2 tras el fin de semana largo de noviembre. Un micro de una empresa de turismo que viajaba en dirección a Mar del Plata perdió el control por causas que aún se investigan, se despistó en una curva y terminó volcando a la altura del kilómetro 325, en las inmediaciones de la localidad de General Pirán, partido de Mar Chiquita.

Según confirmaron fuentes oficiales, al menos dos personas fallecieron como consecuencia del siniestro. Además, decenas de pasajeros resultaron con heridas de diversa gravedad y están siendo trasladados de urgencia a hospitales de la zona. Ambulancias y equipos de emergencias continúan llegando al lugar para asistir a los damnificados.

El tránsito permanece completamente cortado mientras bomberos y personal de rescate trabajan entre los restos del vehículo. Testigos relataron escenas de desesperación entre los pasajeros que, tras el vuelco, quedaron desorientados y diseminados al costado de la ruta, lo que obligó a desplegar un operativo especial para contener la situación.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron el siniestro.

Noticia en desarrollo.