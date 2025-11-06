10.3 C
Balcarce
jueves 6, noviembre, 2025
Xoana Martínez asume la conducción del STM

Este viernes a las 11 se realizará el cambio de autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). En la ocasión, Xoana Martínez asumirá oficialmente la titularidad del gremio, cargo que desempeñará durante los próximos cuatros años.

