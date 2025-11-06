Xoana Martínez asume la conducción del STM Este viernes a las 11 se realizará el cambio de autoridades del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM). En la ocasión, Xoana Martínez asumirá oficialmente la titularidad del gremio, cargo que desempeñará durante los próximos cuatros años. Comparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 6 noviembre, 2025 0 4 Interés General Amigos del Riel organiza encuentros de elaboración de objetos lúdicos en el Vagón Cultural Ariel - 6 noviembre, 2025 Interés General Ex docentes y ex directivos se expresaron ante la situación que vive el Instituto de Formación Docente Ariel - 6 noviembre, 2025 Policiales Ciclista herido en accidente vial Política El Gobierno nacional desplegará un operativo de emergencia por las inundaciones Deportes Aletto al Panamericano: “La vida me puso frente a esta posibilidad y pretendo aprovecharla al máximo” Interés General Se presentó el programa oficial de la fiesta por los 125 años de Los Pinos Interés General La Escuela N°5 «José Hernández» será epicentro de la conmemoración por el «Día de la Tradición» @puntonuevebalcarce 5.633 Seguidores Seguir